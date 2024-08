Weil am Rhein: Abschied mit Wehmut und Vorfreude

Das war nie meine Baustelle. Ich komme eigentlich aus dem Baubereich – Hoch- und Tiefbau, Baurecht… Das ist jetzt etwas ganz anderes. Ich muss von Beginn an neu denken. Ein Vorteil: Man ruht sich nicht auf alten Mustern aus. Das ist eine Chance für die Abteilung und auch für die Mitarbeiter. Ich bin also nicht traurig, dass meine neue Aufgabe nichts mit Bauen zu tun hat.

Warum haben Sie sich eigentlich gegen eine weitere Amtszeit als Ortsvorsteher entschieden?

Vier Amtszeiten sind verdammt lang. Ich werde nicht jünger, habe Familie, Enkelkinder. Die Zeit läuft einem davon. Ich möchte mehr Zeit für mich und weniger Fremdbestimmung. Ich musste in der Vergangenheit zu viele Familienfeiern absagen, die mir eigentlich wichtig gewesen wären. Der andere Aspekt: Die komplette Weiler Verwaltungsspitze ist ausgetauscht. Ich war ja immer Teil der Politik und des Stils der alten Spitze. Neuer Wind wird gewünscht, wie ich vernommen habe, und das passt auch zu meinen Vorstellungen. Da stimmen der Ortschaftsrat und ich überein. Nach so langer Zeit ist man eingefahren, hat sich organisiert und sieht vielleicht keine neuen Wege mehr. Jemand Neues denkt aus einer anderen Richtung. Peter Reinacher ist ja kein Verwaltungsbeamter.

Wollen Sie Ihrem ehrenamtlichen Nachfolger etwas mit auf den Weg geben?

Ich habe ihm schon sehr viel mit auf den Weg gegeben: Er hat umfangreiche Unterlagen und Checklisten, wie man was macht, von mir erhalten, außerdem alle Adressen, die er braucht. Sonst kann ich ihm nichts mitgeben. Er muss sich selbst erfinden. Bei meinem Vorgänger und mir war das genauso. Ein neuer Ortsvorsteher muss neu denken und eigene Wege gehen.

Welche Projekte aus all den Jahren bleiben Ihnen in besonders guter Erinnerung?

Da gibt es einen ganzen Schwung: vom Bahnausbau oder den Steg über die B 3 über die 1250-Jahr-Feier bis hin zur Heldelinger Unterführung oder der Nordwestumfahrung. Oder der Bebauungsplan „Ortskern Haltingen“. Dieser umfasst den Bereich, wo der Rewe-Markt entstanden ist. Das Thema ging relativ lange durch die Gremien und sogar vor das Verwaltungsgericht, weil das, was wir uns vorstellten, so nicht ging. Uns wurde ein Vergleich empfohlen, den wir auch gefunden haben. Einige waren unzufrieden, aber am Ende nicht mehr. Wir haben das, was wir wollten: Die Nahversorgung ist gesichert. Was das Dorf sehr beschäftigt hat, war die Sanierung der B 3. Das war auch spannend.

Inwiefern?

Es war spannend, wie die Menschen sich verhalten. Es gab einen Mordsstau. Teilweise haben Leute Absperrungen beiseitegeschoben und sind 20 Zentimeter hohe Absätze hinuntergefahren. Außerdem gab es eine Schlechtwetterphase – und der Asphalt kann nur bei trockenem Wetter aufgebracht werden. Also musste in einer Regenpause asphaltiert werden, das Zeitfenster umfasste nur ein paar Stunden. Aber sie haben es irgendwie hingekriegt (lacht).

Und was hätte rückblickend besser laufen können?

Die schlechten Sachen verdrängt man immer. Grundsätzlich kann es bei Projekten immer besser laufen. Bei Bauprojekten müssen immer Kompromisse eingegangen werden – rechtlich, technisch oder finanziell. Aber es ist wichtig, dass es in der Hauptsache funktioniert. Und hinterher ist man immer schlauer (lacht). Eine etwas traurige Geschichte ist, dass die Alte Trotte verschwunden ist. Wir konnten rechtlich nichts dagegen tun. Das war auch ein Grund für ein wichtiges Projekt, für das der Ortschaftsrat gekämpft hat.

Welches?

Der Bebauungsplan zum Schutz des Dorfkerns. Damit wird verhindert, dass historische Objekte dem Erdboden gleich gemacht werden und stattdessen ein „Schuhkarton“ platziert wird. Das haben wir an verschiedenen Stellen schon erleben müssen. Jetzt sind der historische Ist-Bestand und der dörfliche Charakter geschützt. Das heißt nicht, dass nicht neu gebaut werden kann. Aber es muss dazu passen.

Gibt es auch Projekte, die Sie gerne noch bis zum Ende begleitet hätten?

Die Koordination zum Thema Bahnausbau nehme ich mit. Ich stecke schon so viele Jahre drin und kenne die handelnden Personen, die ich einmal im Quartal treffe. Das Projekt nimmt auch nicht mehr so viel Zeit in Anspruch, Stadt und Deutsche Bahn sind sehr gut eingespielt. Es sind nur noch Feinabstimmungen nötig. Ansonsten wäre es schon spannend gewesen, die Pläne rund um den Sägischopf mit Festhalle und Feuerwache weiter zu begleiten. Aber ein Ende ist ja noch gar nicht absehbar. Außerdem gibt es in so einem großen Stadtteil wie Haltingen immer etwas. Da müsste man ewig leben, es ist nie zu Ende.

Sie führen die Dienstgeschäfte kommissarisch bis zum 31. August. Was steht aktuell noch an?

Ich mache all das, was ich die ganze Zeit gemacht habe – nur nichts Politisches mehr, weil ich kein Mandat mehr habe. Und ich unterschreibe nicht mehr als Ortsvorsteher.

Michael Gleßner

Der 60-Jährige

lebte seit 2006 in Haltingen, dann in Mappach. Gebürtig stammt er aus dem Saarland. Vor der Übernahme der Stelle als Ortsvorsteher von Haltingen arbeitete er beim Stadtbauamt mit Baurechts- und Denkmalschutzbehörde der Stadt St. Georgen im Schwarzwald. Davor war er bei der Bundeswehr als Zeitsoldat und studierte anschließend in Kehl öffentliche Verwaltung.