Weil am Rhein: Abschied vom Rat

Kessler dankte in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend allen Anwesenden für die 30-jährige Zusammenarbeit. Fünf Jahre davon habe er als Ortsvorsteher genossen: „Ich habe meine Arbeit stets gerne gemacht.“ Gerne erwähne er im Zusammenhang mit seinen Projekten unter anderem „den schönen Platz beim Ortsmuseum mit den Pflastersteinen“ oder die WCs beim Friedhof, welche im Sommer offen seien und von Spaziergänger sehr geschätzt würden. Er sei auch von vielen Leuten angesprochen worden wegen der Bürgerstunde und wie sehr diese geschätzt werde. Es sei eine sehr intensive Zeit gewesen. Bis zum Schluss sei er „halt einfach Handwerker geblieben“. Das Telefonieren sei ihm ein Gräuel, lieber sehe er den Menschen in die Augen. Er schreibe auch nicht gerne, lieber sei er zum Rathaus gegangen, um persönlichen Kontakt zu pflegen und Probleme zu lösen. „Ich denke, dass etwas junges Blut im Rat gut tun kann und gebe gerne jetzt den Stab weiter“, sagte Kessler.