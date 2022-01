Weil am Rhein Abschluss eines Integrationsprozesses

Weil am Rhein-Märkt. Conductix-Wampfler, einer der weltweit führenden Hersteller von Systemen für die Energie- und Datenübertragung zu beweglichen Verbrauchern mit Hauptsitz in Märkt, hat seit der Übernahme im Jahr 2018 die LJU Automatisierungstechnik GmbH schrittweise in die Unternehmensgruppe integriert. Den Abschluss dieser Integration bildet die jetzt erfolgte Umfirmierung des Pioniers in der Automatisierungstechnik in die Conductix-Wampfler Automation GmbH. „Um eine weitere positive Entwicklung und künftiges Wachstum zu ermöglichen, ziehen die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Conductix-Wampfler Automation GmbH zudem in neue Räumlichkeiten im Potsdamer Handelshof 16A“, wird CTO Michael Eckle in einer Mitteilung zitiert.