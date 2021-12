Weil am Rhein Abstimmung zur „3-Länder-Stadt“ zum dritten Mal vertagt

Weil am Rhein stärker als Marke etablieren

Eugen Katzenstein (UFW) erklärte, dass man sich in der Fraktion der Freien Wähler Gedanken über das Thema gemacht habe, auch wenn die Entscheidung über eine Zusatzbezeichnung kaum die wichtigste kommunalpolitische Angelegenheit sei. Auf der anderen Seite, so Katzenstein, könne es gerade in der aktuellen Zeit durchaus Sinn ergeben, sich mittels der Zusatzbezeichnung zu positionieren. Zudem sehe auch er die Möglichkeit, eine Marke zu kreieren, was touristisch gesehen sinnvoll sei. Man dürfe den Fremdenverkehr in Weil am Rhein nicht unterschätzen, betonten Katzenstein und Spörrer übereinstimmend. Die Stadt sei weit über die Region hinaus bekannt, etwa durch die verschiedenen hier ansässigen großen Betriebe, vor allem aber auch durch Vitra.

Neben Katzenstein lobten auch Claus Weibezahl (CDU) und Irmgard Lorenz (Grüne) den Vorschlag der Verwaltung. „Es schadet nicht, es trifft es gut und es kostet wenig“, fasste Lorenz zusammen.

Kritik gab es hingegen von Johannes Foege (SPD). Es sei aus seiner Sicht nicht erkenntlich, welches Ziel mit der Zusatzbezeichnung verfolgt werden soll. Die Kernfrage bei dem Thema sei letztlich zudem: Kann sich die Weiler Bevölkerung damit identifizieren? Die Mitglieder seiner Fraktion seien seitens der Bürger auf das Thema bislang nie positiv angesprochen worden. Vielmehr provoziere es die Frage, ob die Stadt keine größeren Sorgen habe. Die angeführten Argumente für die Bezeichnung „3-Länder-Stadt“ hätten ihn nicht überzeugt, resümierte Foege. „Wir sollten es einfach bei Weil am Rhein belassen.“

Axel Schiffmann (UFW) hielt dem entgegen, dass man es auch wagen müsse, bisweilen neue Wege zu beschreiten. Er stelle zudem die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entscheidungsfindung im Gemeinderat. Diese legte OB Wolfgang Dietz dar: Ungewöhnlicher Weise sehe die Gemeindeordnung vor, dass die Zusatzbezeichnung nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums beschlossen werden kann. Es gebe insgesamt 27 Stimmberechtigte, was bedeute, dass mindestens 21 dafür stimmen müssten.

Vor dem Hintergrund, dass zwei Gemeinderäte in der Sitzung am Dienstagabend entschuldigt fehlten, stellte Schiffmann schließlich den Antrag auf Vertagung. Für diesen brauchte es nur eine einfache Mehrheit, die bei 13 Ja-, acht Nein-Stimmen und einer Enthaltung erreicht wurde.