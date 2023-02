Weil am Rhein Abteilung ist vielfältig gefordert

Rückblick

Insgesamt rückten die Haltinger Kameraden im vergangenen Jahr bei 41 Alarmen auch zu Einsatzstellen in Weil, Friedlingen, Märkt, Ötlingen oder an den Rhein, südlich der Palmrhein-Brücke aus. Viermal ging es für die Messgruppe zudem zu Einsatzstellen außerhalb des Stadtgebiets. „Dass dies keine Einbahnstraße ist, ist klar“, so Engler. So wurden etwa Kameraden von der Abteilung Stadt 26-mal nach Haltingen alarmiert.

Beim größten Brand auf Haltinger Gemarkung im vergangenen Jahr, in der Nacht auf den 30. Juli in einem Hochhaus in der Hegenheimer Straße, wurden alle Abteilungen der Gesamtwehr dazu alarmiert. Nachgefordert wurde ebenfalls die Feuerwehren Binzen, Eimeldingen und Lörrach. Der Brand in dem sechsstöckigen Hochhaus war für die eingesetzten Kameraden aufwendig und kräftezehrend. Wichtig war Engler zu betonen, dass von den Einsätzen immer alle gesund zurückkamen.