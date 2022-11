Weil am Rhein Abwägen und priorisieren

Weil am Rhein. Fest steht: In der 3-Länder-Stadt ist die Ausgangssituation vergleichbar mit vielen anderen Kommunen. Allerdings gibt es Besonderheiten und Möglichkeiten, die aufgegriffen werden können, um die Attraktivität und auch die Lebensqualität für die Bürger zu steigern, teilt die Stadt Weil am Rhein in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt haben rund 70 Akteure an den Veranstaltungen dieses Projekts teilgenommen. Anlässlich der beiden Vor-Ort-Begehungen im Innenstadtbereich und der Gartenstadt sowie später in Alt-Weil wurden in Summe rund 130 000 Schritte gegangen oder mit dem Rollstuhl zurückgelegt.