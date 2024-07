Weil am Rhein: Acht Schulranzen gespendet

Sie sind größtenteils von der Stiftung für das Markgräflerland der Sparkasse Markgräflerland gespendet worden. Ergänzt wurden die Spenden durch eine Privatspende und eine Kollekte im „Himmelwärts*“-Gottesdienst der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein.

Aktion stand schon auf der Kippe

Pfarrer Gerd Möller übergab diese als Pfarrer der Kirchengemeinde und Beirat der Stiftung bei einem Besuch in der Beratungsstelle in der Gustave-Fecht-Straße. Die Mitarbeitenden der Caritas freuten sich riesig: „Dieses Jahr stand unsere Aktion auf der Kippe“, so Christine Wondrak-Brunen, die die Aktion bei der Caritas seit Jahren koordiniert. „Wir sind dankbar, dass wir durch die spontanen Spenden Familien aus Weil wieder bei der Einschulung unterstützen können“.