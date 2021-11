Weil am Rhein Acht Stunden lang ein Impf-Angebot

Weil am Rhein (sas/wz). Die Initiative von Oberbürgermeister Wolfgang Dietz trägt also Früchte: Er hatte jüngst in einem Schreiben an Landesminister Manne Lucha den Mangel an einfach organisierten Impfmöglichkeiten im Landkreis Lörrach bemängelt (wir berichteten). Die mit Landrätin Marion Dammann abgesprochene Intervention in Stuttgart hat nun „zu einem erfreulichen Ergebnis geführt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir sind zur Eile verpflichtet. Angesichts der Tatsache, dass bislang bundesweit nur zwei Drittel der Erwachsenen vollständig geimpft sind und dass viele Menschen keinen bestehenden Zugang zu einem Hausarzt haben, halte ich es für vernünftig und geboten, die Möglichkeit eines solchen niedrigschwelligen Angebots zu ergreifen“, wird Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zitiert.