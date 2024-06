Das Trinationale Umweltzentrum (Truz) und die Volkshochschule bieten am Samstag, 29. Juni, den Kurs „Achtsamkeit in der Natur“ an. Achtsame Übungen in der Natur öffnen die Sinne und laden ein, aus dem Getriebe des Alltags für eine kleine Weile auszusteigen, schreiben die Veranstalter. Der Kurs findet von 10 bis 13 Uhr am Tüllinger Berg statt. Treffpunkt ist der Lindenplatz. Die Kosten betragen zwölf Euro. Anmeldungen sind bis Montag, 24. Juni, auf www.vhs-weil-am-rhein.de möglich.