Weil am Rhein Acito geht mit gutem Beispiel voran

Weil am Rhein (sc). Für die Freistellung von Mitarbeitern bei Feuerwehreinsätzen während der Arbeitszeit wurde die Firma Acito Logistics im Rebgarten mit der Plakette „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Günter Lenke, und Uli Weber, stellvertretender Kommandant der Weiler Gesamtwehr, übergaben die Auszeichnung an die beiden Acito-Geschäftsführer Dietmar Kutta und Ralf Albrecht.

Von den 58 Mitarbeitern des Logistikunternehmens gehören vier der Freiwilligen Feuerwehr an. Im Verhältnis zur Firmengröße stelle es eine Herausforderung dar, die Mitarbeiter im Alarmfall freizustellen, sagte Kutta. Dies vor dem Hintergrund, dass die Mitarbeiter zum großen Teil in entsprechenden Positionen eingesetzt sind, in denen sie gebraucht werden. Dennoch, das Ehrenamt und besonders der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, sei wichtig für die Gesellschaft.

Dass die Mitarbeiter in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert sind und entsprechende Ausbildung genossen haben, brächte auch Vorteile für das Unternehmen, sagte Dietmar Kutta und stellte seine Feuerwehr-Mitarbeiter vor. Stephan Schepperle ist stellvertretender Stadtbrandmeister, Sicherheitsbeauftragter sowie Brandschutz- und Ersthelfer. Der erste stellvertretende Gesamtkommandant, Brandschutz- und Ersthelfer, Leiter der Messgruppe und für das Gefahrengut zuständig, ist Markus Utke. Brandschutzhelfer, stellvertretender Abteilungskommandant Stadt ist Martin Zimmermann. Hinzu kommt noch der Auszubildende David Bischoff, der in der Rheinfelder Feuerwehr aktiv ist, jedoch im Brandfall mit ausrückt.

Geschäftsführer Kutta stellte das in Weil am Rhein an zwei Stadtorten vertretene Unternehmen vor, das im Rebgarten und in Märkt mit insgesamt 3000 Quadratmetern ansässig ist. Pläne, das Logistikzentrum „fit für die Zukunft“ zu machen, sehen vor, in Efringen-Kirchen weitere 10 000 Quadratmeter Lagerfläche auszubauen. Während in Weil am Rhein die Administration ein Schwerpunkt ist, ist am Standort Efringen-Kirchen die Logistik vorrangig.

Erster Bürgermeister Christoph Huber und Ellen Nonnenmacher, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamts, sprachen ihre Anerkennung aus. Dass ein Arbeitgeber diese „Last“ trage, sei nicht selbstverständlich, dafür gebühre ihm Dank, sagte Huber.

Nonnenmacher erinnerte daran, dass nicht nur die Einsätze den zeitlichen Aufwand für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ausmachten, vielmehr kämen Ausbildungszeiten und Übungen hinzu. Hier sei es wichtig, das Bewusstsein in der Bevölkerung für dieses Ehrenamt zu schärfen.