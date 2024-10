Weil am Rhein: „Adler“-Pächter hören auf

Haus in technisch einwandfreiem Zustand

Gemeinsam habe man in eineinhalb Jahren alles instandgesetzt und könne nun ein Haus in technisch einwandfreiem Zustand übergeben, versichert er. Würzburger bemüht sich derzeit, gute Nachfolger zu finden. Es gebe Bewerber. Eine Hausbegehung habe bereits stattgefunden. Mit den Interessenten sei Vertraulichkeit vereinbart worden, sagt er. Das Haus soll als gutbürgerliches Lokal mit gutbürgerlicher Küche weitergeführt werden. Der Unternehmer will seinen Teil dazu beitragen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen dafür gebeben sind. Der „Adler“ sei das beste Haus in Weil. Dass das so bleibe, dafür werde er sich voll einsetzen.