Die Termine sind: am Sonntag, 3. Dezember (erster Advent), beim katholischen Kindergarten St. Elisabeth ab 17 Uhr,am Sonntag, 10. Dezember (zweiter Advent), an der Rheinschule ab 17 Uhr, am Sonntag, 17. Dezember (dritter Advent), an der evangelischen Friedenskirche ab 17 Uhr und am Sonntag, 24. Dezember (vierter Advent und Heilig Abend in der Katholischen Kirche Guter Hirte um 15.30 Uhr, nach der Kinderkrippenfeier, die um 15 Uhr beginnt. Parallel dazu wird der Stadtteilverein Friedlingen vom 1. bis zum 24. Dezember ein permanentes Adventsfenster in seinen Räumlichkeiten Ecke Hauptstraße/Blauenstraße gestalten. Auch hier kann gerne vorbeigeschaut und verweilt werden, heißt es weiter.