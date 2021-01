Weil am Rhein Ähnlich viele Online-Abrufe wie sonst Gäste

Weil am Rhein (mcf). Der erste virtuelle Neujahrsempfang der Stadt Weil am Rhein hat ähnlich viele Online-Abrufe vorzuweisen wie ansonsten Gäste. Bis am Montagmittag gab es insgesamt 605 Abrufe auf dem Youtube-Kanal der Stadt. Beim Neujahrsempfang 2020 waren es gut 650 Gäste, die in den großen Sitzungssaal des Rathauses kamen, um auch die Rede von Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zu verfolgen. Dieser wandte sich coronabedingt in diesem Jahr per Internet-Video an die Bürger.