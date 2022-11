Weil am Rhein Älter als der Élysée-Vertrag

Das grenzüberschreitende Projekt „Vis-à-vis“ rückte im zu Ende gehenden Jahr weiter ins Zentrum. Das städtebauliche Entwicklungsprojekt machte wesentliche Fortschritte. Bei Führungen wurde unter anderem über die Neubauten am französischen Rheinufer informiert.

Überhaupt spielten Stadtführungen vor dem Hintergrund der Feier des „60-Jährigen“ eine bedeutende Rolle. Sie fanden in Weil am Rhein und Huningue jeweils auch in der Sprache des Nachbarlands statt.

Darüber hinaus gab es eine Stadtrundfahrt, bei der sich die Gemeinderäte aus der 3-Länder-Stadt mit ihren Kollegen aus Huningue einen Überblick über aktuelle Projekte in Weil am Rhein verschafften. Zum Abschluss dieses Besuchs erhielt Oberbürgermeister Wolfgang Dietz als erster Deutscher die Ehrenmedaille der Stadt Huningue.

Auf kultureller Ebene nahm man sich dem 60-jähringen Bestehen der Städtepartnerschaft unter anderem mit der Karikaturen-Ausstellung im Museum am Lindenplatz an. In deren Rahmen wurde deutlich, dass die kulturellen Unterschiede auf humoristische, aber auch auf kritische Art und Weise veranschaulicht und kommuniziert werden können. Dabei wurden die Besucher immer wieder dazu eingeladen, ihren eigenen Standpunkt zu reflektieren und sich in die Nachbarn auf der anderen Seite des Rheins hineinzuversetzen. Mit der laufenden Ausstellung im Museum Weiler Textilgeschichte (wir haben berichtet) und mit der Rhein-Ausstellung im Museum am Lindenplatz wird die Städtepartnerschaft weiter gefeiert.

Darüber hinaus wurde der Förderung der elsässischen Sprache durch das Kolloquium „Sprochrenner“ im Kesselhaus Rechnung getragen. Und im Oktober standen Lehrende der Musikschulen Weil am Rhein und Huningue gemeinsam auf der Bühne. Weitere Konzerte sind im Dezember geplant. Denn die Feierlichkeiten gehen bis zum Jahresende – und darüber hinaus – weiter (siehe Info-Kasten).

Begegnungen sind von großer Bedeutung

Wie OB Wolfgang Dietz erklärt, sei es ihm und Bürgermeister Deichtmann in der Vorbereitung wichtig gewesen, Begegnungen zu schaffen und die Menschen zusammenzubringen. „Das Kennenlernen der Nachbarn ist Grundvoraussetzung, damit man sich versteht“, so Dietz. Kultur, Musik, Kunst und Sport seien geeignet, diese menschlichen Begegnungen zu eröffnen. Aber auch die politischen Beziehungen seien vertieft worden, freut sich der OB. „Man kann den Wert guter Nachbarschaft nicht hoch genug einschätzen. Wir Grenzländer haben die bitteren Lektionen des 20. Jahrhunderts gelernt. Durch gutes Beispiel wollen wir vorangehen, weil wir glauben: Aufgeklärte Menschen können und müssen einen Unterschied in unseren Gesellschaften machen.“ Das sei die Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen.