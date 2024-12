Weil am Rhein: Ärger, weil die Busse still stehen

Gewerkschaft Verdi setzt sich für höhere Löhne ein

Die Gewerkschaft Verdi fordert laut ihrem ÖPNV-Sprecher Jan Bleckert eine Entgelterhöhung in Höhe von 350 Euro über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Von ihrem Verhandlungspartner auf Arbeitgeberseite, dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen (AGVDE), war auf Nachfrage am Mittwoch nichts Näheres zu erfahren. Bleckert von Verdi geht aber zuversichtlich davon aus, dass die Verhandlungspartner bei den Verhandlungen am Donnerstagmorgen um 9 Uhr in Fulda mit einem für die Mitarbeitenden annehmbaren Angebot anreisen werden. In Form einer Eskalationsspirale hatte Verdi die Streikdauer von einem Tag beim ersten Warnstreik auf zuletzt drei Tage ausgedehnt.

Frust bei Fahrgästen

Die Fahrgäste reagierten mit einem hohen Maß an Unverständnis auf den Streik, berichtet SWEG-Sprecher Meichsner. Auf kein Verständnis stoße, dass auch Schülerverkehre bestreikt würden und somit Schülerinnen und Schüler die Leidtragenden seien. Viele Fahrgäste hätten von dem Streik zu spät erfahren, da die Gewerkschaft den am Montag, 2. Dezember, beginnenden Streik erst am Samstagnachmittag, 30. November, offiziell bekanntgegeben habe. Ab Donnerstagmorgen soll der reguläre Verkehr wieder aufgenommen werden, informierten der Unternehmens- und der Gewerkschaftssprecher.