Weil am Rhein Ärgerlich und pietätlos

Besonders geärgert hat sich Gertrud Bercher jüngst, als sie am Geburtstag ihres vestorbenen Mannes in einem Blumengeschäft etwas Besonderes hat anfertigen lassen. Doch lange währte die Freude über den schönen Grabschmuck nicht, denn wenige Tage später war er verschwunden. „Wer macht denn so etwas, wer ist so dreist und rücksichtslos?“ fragt sich die Weilerin. Diesen Dieben scheine nichts heilig zu sein, dies sei, wie ein anderer Friedhofsbesucher feststellt, traurig sowie respektlos gegenüber den Toten und den Angehörigen.

Von ihren regelmäßigen Besuchen auf dem Friedhof weiß Gertrud Bercher, dass auch andere Angehörige, die sich um die Grabpflege kümmern, von Friedhofs-Frevel betroffen sind. Zum Beispiel wühle dies eine Frau aus Weil so stark auf, dass sie täglich dreimal auf den Friedhof komme, um nachzusehen, ob vom Grab ihres verstorbenen Sohnes wieder etwas fehle. Dies verbunden mit der Hoffnung, den oder die Langfinger auf frischer Tat ertappen zu können.