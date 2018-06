Weil am Rhein Ästhetisch und funktionell

Das Gasthaus „Krone“ in Alt-Weil ist am Wochenende von zahlreichen Interessierten genau in Augenschein genommen worden. Die Architektenkammer machte hier mit einer landkreisweiten Besichtigungstour Station, um den beachtenswerten Bau und seine jüngste Veränderung darzustellen.

Weil am Rhein (sc). Architekt Osman Askari zeigte den Teilnehmern die Entwicklung angefangen von der Planung bis hin zur Umsetzung und Fertigstellung des modernen Neubaus neben dem historischen Gasthaus, das aus dem Jahr 1572 stammt, auf.

„Wir waren positiv überrascht, über die große Nachfrage“, freute sich Christoph Geisel von der Kammergruppe Lörrach über die große Resonanz an der Tour, die unter dem Motto „Architektur bleibt“ stand. Die Anmeldungen seien so schnell herein gekommen, dass vielen der Interessierten abgesagt werden musste.

Details wie Energieeffizienz, Grundriss oder Materiallauswahl wurden bei der „Krone“ in Alt-Weil genau vorgestellt. Auch stellte sich Askari den Fragen der interessierten Zuhörer. Der Neubau mit Garagen, Terrasse, Tagungsräumen und Fremdenzimmern sei nicht nur ästhetisch, sondern auch funktionell, sagte „Kronen“-Wirtin Sonja Hechler, die die Gäste begrüßte und zu einem Apero auf die Terrasse einlud.

Weltweit sei die Stadt Weil am Rhein durch das Design bekannt, sei es von Bauwerken oder durch die Vitra. Hier wurde beim Neubau angesetzt: Einzigartiges Design erlebbar machen, einen Ort der Begegnung schaffen, das sei mit dem Neubau gelungen. Tatsächlich, die neue Terrasse sei ein Ort der Begegnung und gleichsam eine Genussinsel. Die Symbiose zwischen dem historischen Gasthaus und dem modernen, klaren Baustil des Neubaus beeindruckte und überzeugte die Tour-Teilnehmer. Der zweifache Blick von der Terrasse aus, einmal auf die goldene Krone des Wirtshausschildes, und der Aufenthalt inmitten der Kronen der alten Kastanienbäume wurde als „einzigartig“ bewertet.

Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, die Tagungsräume und Zimmer zu besichtigen. „Meist fahre ich achtlos an solchen Gebäuden vorbei“, sagte Hanspeter Schumann aus Lörrach, der die Führung sehr interessant fand. Hintergründe zu erfahren, wie Ideen umgesetzt worden seien, das sei spannend. Vieles werde danach mit anderen Augen gesehen.

Gisela Strübe aus Lörrach nimmt regelmäßig an Architektur-Touren teil. Die gezeigten Projekte, wie beispielsweise das Hochhaus in Lörrach oder die gelungene Sanierung der neuen Siedlung in Lörrach-Stetten, aber auch der ästhetische Neubau neben dem historischen Gasthaus, seien „sehr eindrückliche architektonische Leistungen“ für sie.