Weil am Rhein: Aktion startet mit Tour ins Elsass

Im Anschluss gilt es dann die Radkilometer online einzutragen oder per Stadtradeln-App zu übertragen. Jeder Kilometer zählt. Bisher machen mehr als 210 Menschen mit. Knapp 30 Teams gibt es in der 3-Länder-Stadt, die gemeinsam schon mehr als 536 Fahrten und 8000 Kilometer absolviert haben.

Im Zeitraum der Kampagne gibt es einige Aktionen: Eine Feierabendtour mit dem Rennrad oder dem E-Bike bietet beispielsweise das Fahrradgeschäft Veloziped in Haltingen am 22. Mai, 18 Uhr, an. Die Anmeldung erfolgt über Patrizia Schellhammer per E-Mail an kontakt@veloziped.de oder direkt im Geschäft.

Am 28. Mai verwandelt sich der Rathausplatz in der Zeit von 14 bis 17 Uhr dann zum Treffpunkt für junge und alte Radler. Anlässlich des Mobilitätsnachmittags werden zahlreiche Aktionen rund um das Velo angeboten, die sowohl Spaß machen, aber auch die Sicherheit fördern sollen. So codiert die IG Velo für Weiler Bürgerinnen und Bürger kostenlos deren Fahrräder. Ebenfalls wird die Verkehrspolizei vor Ort sein und das Fahrradgeschäft „Einzelrad“ besondere Fahrräder ausstellen. Kinder basteln zum Thema Fahrrad und auch ein Fahrradquiz wird es geben.