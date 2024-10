Weil am Rhein: Aktionen zum „Tag der Bibliotheken“

Anlässlich des bundesweiten „Tags der Bibliotheken“ ist die Stadtbibliothek am Donnerstag, 24. Oktober, von 13 bis 19 Uhr geöffnet. An diesem Nachmittag lohnt sich ein Besuch in der Stadtbibliothek ganz besonders, heißt es in einer Mitteilung. In der Arthothek können Kunstwerke für acht statt normalerweise sechs Monate ausgeliehen werden. Wer noch keinen Bibliotheksausweis der Stadtbibliothek besitzt, sich am „Tag der Bibliotheken“ in der Stadtbibliothek anmeldet und die Jahresgebühr der Weiler Bibliothek wählt, kann dafür ausnahmsweise für 13 statt für zwölf Monate ausleihen. Alle Kinder und Erwachsenen, die an diesem Tag etwas in der Stadtbibliothek ausleihen, erhalten ein kleines Geschenk – solange der Vorrat reicht.