Weil am Rhein: Aktionstag mit buntem Programm

Mit Fotobox und Bilderbuchkino

Von 14 bis 16.30 Uhr können die Besucher kostenfreie Fotos mit einer Fotobox machen und ausdrucken lassen. Verkleidungsutensilien werden zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Mitteilung. Kostenloses Kinderschminken bietet die Stadtbibliothek von 14 bis 17 Uhr an. Johanna Böhm von „Facefun“ freut sich darauf, die kleinen Bibliotheksbesucher zu verwandeln, heißt es. Ab 14.15 Uhr wird in einem Bilderbuchkino das Buch „Der Waldbuchclub“ von Annie Silvestro und Tatjana Mai-Wyss vorgelesen. Es ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt frei, eine Anmeldung erforderlich.

Es wird auch Kinderschminken angeboten. Foto: Pixabay

Ab 15 Uhr folgt eine Lesung mit Musik: Die Schauspielerin Barbara Kohrs aus Weil liest „Weisheitsgeschichten aus aller Welt“. Ihre ausdrucksstarke Erzählweise lasse die Geschichten auf ganz eigene Art lebendig werden, heißt es. Die musikalische Begleitung übernimmt Oboist Martin Gebhardt. Er bringt die Suite Nr. 1 in G-Dur von Johann Sebastian Bach zu Gehör. Gebhardt, geboren und aufgewachsen in Basel, absolvierte seine Ausbildung an der Musikhochschule von Rotterdam und Zürich. Einlass ist ab 14.50 Uhr. Vor dieser Lesung sprechen Oberbürgermeisterin Diana Stöcker und Kulturamtsleiter Peter Spörrer Grußworte zum 30-jährigen Bestehen.