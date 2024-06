Der „MuseumsPassMusée“, ein trinationalen Museumsverband, dem mittlerweile 350 Mitgliedsmuseen angehören, feiert seinen 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass findet am Mittwoch, 10. Juli, eine Jubiläumsauftaktveranstaltung mit einem umfassenden Rahmenprogramm exklusiv für Museumspassinhaber in Weil am Rhein statt.