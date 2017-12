Weil am Rhein Aktive Musiker erinnern an Disney-Konzert

Weil am Rhein. Mit der Weiler Stadtmusik durch das ganze Jahr. Aktiven Musiker der Stadtmusik sind mit ihren Instrumenten abgelichtet worden und nun im Kalenders 2018 in den nächsten zwölf Monaten zu sehen. Insgesamt 170 stehen zum Verkauf.

„Es waren sowohl Frauen als auch Männer beteiligt. Insgesamt jedoch elf Musiker“, erklärt Gloria Giorgio von der Stadtmusik Weil am Rhein. Das Motto lautete „Abendkleidung“. „Es soll an unser Disney-Konzert im vergangenen Jahr erinnern.“ Auf allen Bildern sind die Instrumente zu sehen und die Aktiven Musiker.

Beim neuen Kalender handelt es sich um die Fortführung einer mittlerweile bewährten Aktion. Denn der erste Stadtmusik-Kalender erschien im Jahr 2016. Damit bringt die Stadtmusik nunmehr den dritten Kalender auf den Markt.

„Der Kalender repräsentiert unseren Verein und möchte vor allem darauf aufmerksam machen, dass wir ein junger und dynamischer Verein sind“, erläutert Giorgio die Hintergründe. Die Stadtmusik zeige zudem, dass sie offen ist für neue Ideen und neue Musiker.

Die Proben finden jeweils donnerstags am Abend in der Karl-Tschamber-Schule in Weil am Rhein statt.

Der Stadtmusik-Kalender 2018 kann bei allen Aktivmitgliedern oder auch bei der Jahresfeier am 16. Dezember gekauft werden. Dieses Jahr haben sich acht Sponsoren mit am Kalender beteiligt.