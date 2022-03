Einer der deutschlandweit umsatzstärksten Aldi-Märkte, die seit 1996 bestehende Filiale an der Alten Straße in Friedlingen, wird derzeit abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Am 6. November dieses Jahres soll die Wiedereröffnung des Marktes mit neuem Konzept sein, wie Albrecht Wahl, Leiter der Filialentwicklung von Aldi Süd in Mahlberg, auf Anfrage mitteilt. Zwar wird sich an der Verkaufsfläche von 1050 Quadratmetern nichts ändern, doch Lager- und Sozialräume für die Mitarbeiter werden deutlich größer. „Wir hätten gern auch die Verkaufsfläche erweitert, doch dies hat die Stadt nicht zugelassen“, sagt Wahl. Dafür wird ein vollständig neues Konzept umgesetzt. Alles werde heller, moderner und großzügiger. Auch wird der neue Markt nach den neuesten energetischen Aspekten wie zum Beispiel mit einer Wärmepumpe und einem neuen Lichtkonzept realisiert. Und statt wie bisher vier wird es künftig fünf Verkaufsgänge geben. Aldi hat zudem ein angrenzendes 1700 Quadratmeter großes Grundstück hinzugekauft, so dass der Markt breiter gebaut werden kann. Außerdem gibt es dadurch Platz, um zusätzliche 40 Parkplätze anzulegen. sif/Foto: Siegfried Feuchter