Weil am Rhein Algen und Pilze statt Plastik

Auch die Kritik an nur schwer reparierbaren Handys hat zugenommen. Das EU-Gesetz zum Recht auf Reparatur, welches im März 2021 eingeführt wurde, verstärkt den Druck ebenfalls. Auch teilweise kaputte Schuhe müssen häufig geschreddert werden, da es keine Möglichkeit gibt, an die beschädigten Komponenten heranzukommen. Bestimmte Schuhmodelle gehen einen anderen Weg: Die Schuhe werden nicht geklebt, sondern so verarbeitet, dass es einfach ist, sie zu reparieren. Falls das nicht funktioniert, wird nur das kaputte Teil geschreddert. Der Rest des Schuhs kann wieder weiterverarbeitet werden.

Auch für das Sparen von Einweg-Flaschen wird eine Lösung geboten. In einigen Städten gibt es schon kostenlose Wasser-Auffüllstationen, an denen die eigenen Flaschen befüllt werden können. Auch am Vitra Design Museum ist eine solche vorhanden.