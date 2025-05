Bereits Mitte April gerieten ein 48-jähriger Reisender sowie sein 38-jähriger Begleiter an der Autobahnauffahrt in Weil am Rhein in eine gemeinsame Kontrolle von Zoll und Bundespolizei, wie das Hauptzollamt Lörrach jetzt mitteilt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs konnten die Beamten insgesamt 215 Flaschen unterschiedlichster Alkoholika feststellen. Der Gesamtwert dieser belief sich auf rund 21 500 Euro. Des Weiteren befanden sich im Fahrzeug 274 Parfüme unterschiedlicher Hersteller mit einem Warenwert von knapp 22 000 Euro. Da die Alkoholika sowie die Parfüme mutmaßlich aus der Schweiz stammten, hätten diese bereits beim Grenzübertritt nach Deutschland beim Zoll angemeldet werden müssen. Da eine Anmeldung jedoch nicht erfolgte, leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und setzten zugleich die Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 8800 Euro fest. Da beide Personen die Abgaben nicht entrichten konnten, wurden die Alkoholika sowie die Parfüme sichergestellt. Zudem konnte im Kofferraum des Fahrzeugs ein sogenannter Totschläger aufgefunden werden, weshalb sich der Fahrer zudem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz konfrontiert sieht.