Ein mutmaßlich alkoholisierter Sattelzugfahrer hat am Mittwoch gegen 14.35 Uhr versucht, den Grenzübergang der A 5 in Weil am Rhein in Richtung Schweiz zu passieren. Aufgehalten wurde der 58-Jährige vom Schweizer Zoll, der ihn kontrollierte, teilt die Polizei mit. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund 1,6 Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Einen Führerschein zeigte der Lasterfahrer nicht vor und es konnte auch keiner aufgefunden werden. Eine Überprüfung ergab, dass der Führerschein zur Beschlagnahmung ausgeschrieben war. Eine Berufsfahrerqualifikation besaß der Mann nicht. Auch ein Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten wurde festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.