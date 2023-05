Eine 55-jährige Frau ist am Montag gegen 0.10 Uhr betrunken mit ihrem Auto über die Autobahnzollanlage Weil am Rhein von der Schweiz nach Deutschland eingereist. Bei einer Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, heißt es im Polizeibericht. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 2,6 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.