Villa Schöpflin mit im Boot

Das zumindest ist das ernüchternde Ergebnis der jüngsten Alkoholtestkäufe in Weil am Rhein, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Denn: In drei von sechs getesteten Betrieben kam die minderjährige Testperson ohne Probleme an Hochprozentiges ran.

Mehrmals im Jahr werden die so genannten Alkoholtestkäufe auch in Weil am Rhein durchgeführt. Die jüngste Tour im Stadtgebiet war bereits die 19. ihrer Art. Begleitet wurde die geschulte Testkäuferin durch Anna Lauer von der Villa Schöpflin – Zentrum für Suchtprävention, einer Polizeibeamtin des Polizeireviers Weil am Rhein und Olga Anselm, der Sachbearbeiterin für kommunale Kriminalprävention beim Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Weil am Rhein