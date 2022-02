Weil am Rhein Alle Phasen der Krise durchlebt

Ab 8 Uhr ist die Wärmestube von Montag bis Freitag geöffnet, legt Killmann dar. Vielen Bürgern sei nicht bewusst, dass es sich bei der Einrichtung um eine Tagesstätte handelt, berichtet er. Das bedeutet, dass die Wohnsitzlosen in der Regel vormittags oder zum Mittagessen kommen, oder auch am Nachmittag Zeit in der Wärmestube verbringen, dort aber nicht übernachten. In dringenden Fällen vermittelt Killmann Schlafplätze in Abstimmung mit dem Erich-Reisch-Haus in Lörrach, dessen Außenstelle die Weiler Wärmestube ist.

Daneben gibt es im Obergeschoss der Wärmestube neben dem betreuten Wohnen eine Wohnung, die Betroffenen in Notfällen zur Verfügung steht, etwa wenn das Übernachten im Freien aufgrund der Kälte zu gefährlich wird, oder wenn – wie kürzlich der Fall – ein Wohnsitzloser in Quarantäne muss.

Kooperation mit Verein ist wichtig

Von besonderer Bedeutung für die Weiler Wärmestube ist neben den Kooperationen mit der Stadt Weil am Rhein auch seit jeher das Wirken des Vereins „Hilfe für Wohnsitzlose Weil am Rhein“. Dessen finanzielle Unterstützung ermögliche die Anschaffung des Großteils der Ausstattung in der Einrichtung, legt Killmann dar. Dafür aber wiederum ist der Verein auf finanzielle Zuwendungen aus der Bevölkerung angewiesen (siehe Info-Kasten).

Denn letztlich seien es gerade auch in der aktuellen Situation nicht zuletzt Geldspenden, die der Einrichtung helfen. Was Lebensmittel angeht, sei die Wärmestube unter anderem durch Spenden der Marktbeschicker und von Hieber gut aufgestellt. Und auch an Sachspenden mangelt es nicht, wie der Blick in die gut gefüllte Kleiderkammer verrät. Dass es diese Art der Spendenbereitschaft in der Bevölkerung bereits gibt, freut Killmann sehr. Schließlich zeuge sie davon, wie stark die Einrichtung im Bewusstsein der Weiler bereits verwurzelt ist.

Zum Abbau von Grenzen und Hemmungen trägt indes auch die Einbindung der Wärmestube im neu gestalteten Rheinpark bei, erklärt Killmann und weist durch das Fenster seines Büros auf den neuen Spielplatz und das „Urban-Gardening-Projekt“ direkt neben der Wärmestube hin. Seine Einschätzung zum angestrebten Plus an Miteinander: „Es funktioniert.“

Der Verein „Hilfe für Wohnsitzlose“ freut sich über Spenden, die auf das Konto bei der Sparkasse Markgräflerland überwiesen werden können . Die zugehörige IBAN lautet DE97 6835 1865 0007 1895 41.