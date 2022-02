Weil am Rhein Alle Schulen auf denselben Stand bringen

Zu den allgemeinen Standards zählen laut Vorlage eine fachgerechte und sichere Leitungsführung mit dem Anschluss und der Unterbringung der Komponenten in dafür geeigneten Schränken. In den Klassenzimmern soll für den W-Lan-Empfang je ein Zugriffspunkt installiert werden. Um eine ausreichende Bandbreite zu gewährleisten, werden zehn Gigabit-fähige sogenannte Switche eingesetzt. Für die stationäre Versorgung des Beamers sowie des Lehrer-Computers sollen zwei Lan-Dosen genutzt werden. Auch die vorhandenen Server werden technisch bewertet und gegebenenfalls verbessert.

Die Ausschreibung der Fachplanung soll als erstes erfolgen. Nach der Entwurfsplanung wird festgelegt, mit welchen Maßnahmen begonnen werden kann. Ziel ist eine Umsetzung in den Sommerferien. Zudem sollen Maßnahmen in kleine Abschnitte unterteilt werden, falls deren Ausführung den Schulbetrieb nicht behindert.

Reaktionen aus dem Rat

„Das wurde im Gemeinderat immer wieder gefordert“, erinnerte Thomas Bayer (Grüne). „Es ist der richtige Weg, für eine einheitliche Lösung zu sorgen.“ Axel Schiffmann (UFW) begrüßte, dass alle Weiler Schulen, also Grundschulen und weiterführende Schulen, mit aufgenommen wurden. So bringe man die Bildungseinrichtungen auf einen „vernünftigen Stand“.

Auch die neu gewählten Mitglieder des Weiler Jugendparlaments waren in der Sitzung anwesend. Der Ausschuss ließ die Frage einer Schülerin zu, die nachhakte, was die Pläne für die Schüler konkret bedeuten. „Heute geht es zum Beispiel um Vernetzung und Verkabelung, darum, eine Grundlage an Technik zu schaffen“, erläuterte Hauptamtsleiterin Annette Huber. Grundsätzlich stehe im Fokus, wie künftig gearbeitet werden soll sowie welche digitalen Elemente dafür genutzt werden.

Die Summe von 731 000 Euro für die Modernisierung der digitalen Infrastruktur lässt sich folgendermaßen aufschlüsseln: Realschule Dreiländereck 160 000 Euro, Karl- Tschamber-Schule 147 000 Euro, Hans-Thoma-Schule Haltingen 110 000 Euro, Oberrhein-Gymnasium 74 000 Euro, Leopoldschule 72 000 Euro, Alte Schule Haltingen 67 000 Euro, Rheinschule Friedlingen 60 000 Euro, Hermann-Daur-Schule Märkt 25 000 Euro und Altbau Kant-Gymnasium 16 000 Euro.

Die Maßnahmen wurden im Rahmen einer ersten Bestandsaufnahme geschätzt und stellen daher nur einen groben Kostenrahmen dar, heißt es in der Sitzungsvorlage. Darin nicht enthalten sind gegebenenfalls erforderliche bauliche Schritte, falls diese sich aus der Entwurfsplanung ergeben sollten. Deshalb wurden alle Maßnahmen der Digitalisierung in den Schulen in einen Deckungskreis gestellt, um die Möglichkeit zu haben, Mittel einfach verschieben zu können. Die Maßnahmen werden aus dem Digitalisierungspakt Schulen mit 80 Prozent bezuschusst.