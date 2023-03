Weil am Rhein Alles im grünen (Fach)Bereich

Wichtige Gutachten

Auch hinsichtlich der Gutachten, die in Wiedermanns Fachbereich eine wichtige Rolle spielen, tat und tut sich einiges. Tendenziell seien die Wintermonate eher von Büro-Arbeit geprägt. Aktuell sei die Biotopverbundplanung für das Vorderen Kandertal ein wichtiges Unterfangen. „Das ist ein Projekt mit viel Beteiligung“, weist Wiedermann auf den Austausch mit Verwaltung und Bürgern hin. Einen entsprechend hohen Stellenwert nehme die Biotopverbundplanung daher ein.

Und last but not least freut sich Wiedermann auch darüber, dass seitens des Truz durch einen Besuch des Gebiets „Kiesgrube“ beizeiten nochmals an die Rhein-Ausstellung in den Weiler Museen angeknüpft werden kann.

Auch die große Versammlung des Truz im Mai werfe bereits ihre Schatten voraus. Diese werde auch deshalb besonders, weil dabei der langjährige Leiter des Fachbereichs Umweltbildung und Truz-Mitbegründer, Thomas Schwarze, offiziell verabschiedet wird.