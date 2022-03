Weil am Rhein Alles über Rosen erfahren

Weil am Rhein. Die Ortsgruppe besteht aus Schülern der Klasse 5b an der Gemeinschaftsschule Weil am Rhein. Zusammen mit ihrem Teamleiter Harald Jasper und Klassenlehrer Philipp Krämer tauchen sie ein Jahr lang in die Welt des Gartenbaus ein. Dieses Mal führte sie ihr Weg in die Gärtnerei Walliser in Haltingen.

„Was brauchen Pflanzen eigentlich, damit sie richtig gut wachsen?“ Mit dieser Frage startete Gärtnermeisterin Michaela Walliser nach einer kurzen Stärkung und Begrüßung in diesen für die Minigärtner arbeitsreichen Vormittag. Licht, Wärme und Wasser – darauf kamen die Kinder sofort. Doch auch Nährstoffe benötigen die Pflanzen, besonders jetzt im Frühling. Mit diesen Stichworten war die Aufgabe für den Vormittag schon umrissen. An zwei großen Tischen warteten Rosenstöcke bereits auf den Einsatz der Minigärtner. Es galt, das Unkraut zu entfernen und die Pflanztöpfe mit neuer Erde und Dünger zu versorgen. Begeistert legten die Mädchen und Jungen los, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützt wurden sie dabei auch von Monika Barth-Walliser. Von der langjährigen Gärtnerin und Firmenchefin erfuhren die Minigärtner außerdem viele Details aus der Welt der Pflanzen, wie beispielsweise den Unterschied zwischen Dornen und Stacheln. Anschließend trugen die kleinen Nachwuchsgärtner die Töpfe nach draußen, wo Walliser die Pflanzen an das Bewässerungssystem anschloss. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Am Ende des Vormittags standen über 200 Rosenstöcke bereit für den Frühling im Garten der Gärtnerei.