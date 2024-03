Weil am Rhein: Alphorn-Techno kommt ins Kesselhaus

Als offizieller Bayernbotschafter in ganz Europa unterwegs

Beim kommenden Konzert am Samstag, 23. März, wird die Mischung aus Tradition und Gegenwart noch außergewöhnlicher. Dann steht nämlich der Partenkirchener Loisach Marci auf der Bühne des Kulturzentrums Kesselhaus in Friedlingen, heißt es in einer Ankündigung des Kulturamts. Sein Credo lautet ganz frei heraus: „Mit der musikalischen Tradition was Geiles machen, sie aber nicht verhunzen“. Dass er das schafft, hat er als offizieller Bayernbotschafter in den vergangenen zehn Jahren schon europaweit bei vielen Auftritten unter Beweis gestellt.

Alphorn und 13 weitere Instrumente

Sein imposantes Hauptinstrument ist das Alphorn. Daneben nutzt er bis zu 13 weitere Instrumente, mit denen er gekonnt eine urige und warme Clubatmosphäre erzeugt. Ihm ist wichtig, dass die elektronischen Beats nicht vom Computer abgespielt werden. Auch diese produziert er mit verschiedenen Eingabeinstrumenten live vor Ort. Die daraus entstehende einzigartige Verbindung von Volksmusik und Techno-Sounds öffnet das Genre der traditionellen Alphornmusik auch für jüngere Menschen und schafft eine noch breitere Zugänglichkeit.