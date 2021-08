Weil am Rhein Als Bähnler nach Weil gekommen

Ferien in Ischia oder in Deutschland sind in schöner Erinnerung. Die Verbindung in die „alte Heimat“ ist nie abgerissen. Mindestens zweimal im Jahr werden die Verwandten in Königshofen besucht. In seiner Freizeit ging der Jubilar gerne im Schwarzwald wandern. Der Mitwochsbesuch der Gymnastikgruppe im katholischen Gemeindehaus sowie Kegeln im ESV-Kegelheim hielten Max Neckermann fit.

In Weil sofort wohl gefühlt

Gleich nebenan wohnt die Tochter Gabi mit ihrer Familie, so dass der Jubilar stets Unterstützung hat. In Weil am Rhein habe er sich von Anfang an wohl gefühlt. Nun sei sein Wunsch, dass er gesund und vor allem selbstständig bleiben könne. Das Jubelfest wird im Kreis der Familie gefeiert.