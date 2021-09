Weil am Rhein Als der Sonntag heilig war

Was gab es also vor 200 Jahren am Sonntag zu tun? Nun, es musste in die Kirche gegangen werden, allerhöchstens stand noch ein Besuch am Frühschoppen auf dem Programm, so Kittel. Hier las der Stadtführer Passagen aus dem Büchlein „versöhnt und vereinigt“ vom Resin Verlag vor, in dem viele heute noch bekannte Weiler Namen wie Ludin, Sütterlin, Mehlin und Marx als auffällige Zecher im Gasthaus zum Adler in Alt-Weil genannt wurden.