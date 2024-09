Weil am Rhein: Als ein Gasthaus zum Rathaus wird

Auf dem Türsturz des „Alten Rathauses“ sind die Initialen der Erbauer Hans-Jacob Bauer und Anna Maria David sowie die Jahreszahl 1785 eingemeißelt. Foto: Monika Merstetter

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wirtete dort Johann Georg Enderlin. Er hatte mit Verena Bauer zwei Söhne sowie eine Tochter. Enderlin verstarb bereits 1829 mit 47 Jahren. Da der älteste Sohn Johann Georg noch zu jung war, um die Wirtschaft zu übernehmen, wurde ein Wirt namens Sattler Pächter, wie in einem Inserat aus den Nachrichten des Berichtshauses Basel zu lesen ist. Während des Herbsts bot er am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Tanzmusik an.