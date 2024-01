Weil am Rhein: „Als Eisenbahner hat man seinen Stolz“

Er beginnt Dienstagabend um 18 Uhr im Güterverkehr und Mittwoch ab 2 Uhr morgens im Personenverkehr. Wir haben übrigens nicht nur Lokomotivführer in unseren Reihen, sondern auch andere Bahnbedienstete, etwa Zugbegleiter, Fahrdienstleiter und Rangierer. Etwa 160 der 300 Mitglieder sind Lokführer. Unser Organisationsgrad in der Region ist mit 80 bis 90 Prozent sehr hoch. Wir sind in allen drei Sparten der Bahn – DB Cargo, DB Fernverkehr und DB Regio tätig.

Was sagen Sie einem Pendler, der auf die Bahn angewiesen ist, um täglich an seinen Arbeitsplatz zu kommen?

Für uns ist das immer ärgerlich. Unsere Unzufriedenheit am Kunden auszulassen, ist nicht das, was wir wollen. Aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht, Druck auf unseren Arbeitgeber auszuüben. Die Arbeitsniederlegung ist der letzte Schritt!

Was fordern Sie? Und warum?

Unsere zentralen Forderungen beziehen sich auf die Arbeitszeit. Wir fordern eine Referenzarbeitszeit von 35 Stunden und damit perspektivisch die Fünf-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Diese kann man erhöhen oder reduzieren, natürlich dann mit angepasstem Lohn. Da wir momentan im ungeregelten Schichtdienst arbeiten, und das an 365 Tagen im Jahr, versprechen wir uns dadurch eine Entlastung, aber auch, dass unsere Berufe wieder attraktiver werden. Es ist schwierig, Nachwuchs zu gewinnen.

Schichtdienst wollen die meisten nicht leisten. So sind in den vergangenen Jahren zwar viele eingestellt worden, aber nicht viele davon sind geblieben. Außerdem fordern wir eine Lohnsteigerung von 555 Euro brutto, eine Erhöhung der Zulagen um 25 Prozent sowie eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro. Go Ahead und Netinera – Konkurrenzunternehmen der DB – haben unsere Forderungen übrigens akzeptiert. Sie sollen in den kommenden Jahren zur Umsetzung kommen.

Wie viel verdient man denn als Lokführer?

Der Einstiegslohn beträgt 3200 Euro brutto. Um als Lokführer anzufangen, braucht man einen Schulabschluss und möglichst eine Berufsausbildung. Alle fünf Jahre klettert man um eine Lohnstufe nach oben, das sind dann jeweils 150 Euro brutto mehr. Sieben Lohnstufen gibt es. Die Zulagen liegen derzeit bei zwei bis drei Euro pro Stunde. Das ist einfach zu wenig. Wir stehen in Konkurrenz zur Schweiz, die höhere Löhne bietet.

Wie gestaltet sich ein Arbeitstag bei Ihnen?

Ich fahre im Güterverkehr ab Basel, meistens bis Mannheim oder Mainz und zurück. Das sind dann so zehn bis zwölf Stunden. Zwei Tage am Stück bekommen wir aktuell maximal frei, das bedeutet aber, dass wir am Vorabend bis 23 Uhr und am Tag danach ab dem frühen Morgen wieder arbeiten. Aufgrund der Personalsituation werden die Schichten am tariflichen Limit geplant. Viele von uns machen Überstunden.

Und was ist schön an Ihrem Beruf?

Wenn alles stimmt, ist das ein schöner Beruf. Man kommt rum, man sieht viel, trifft viele Kollegen. Man freut sich, wenn es gut läuft: wenn man pünktlich ist, wenn man Waren abliefern kann. Wir hängen an unserem Beruf und wollen ihn ausführen. Als Eisenbahner haben wir auch ein bisschen Berufsstolz: Eisenbahner bliebt Eisenbahner.

Was haben Sie persönlich am Mittwoch vor?

Ich werde in der Streikleitung eingespannt sein. Zusammen mit meinem zehnköpfigen Vorstand Wir führen Listen, wer wann nicht im Dienst ist, und wer kommen kann, wenn nötig. Wir hoffen sehr, dass die DB einlenkt und dass es dann zu vernünftigen Gesprächen kommt.