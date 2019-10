Weil am Rhein Als Statistin in Filmen gewirkt

Ihren Mann Karlheinz, der Ingenieur war, heiratete die junge Frau 1953. Das Paar bekam die Tochter Angelika. Heute gehören zwei Enkel und ein Urenkel zur Familie. Die Tochter zog 1988 in die Schweiz – da lag es nahe, ebenfalls in die Region zu ziehen, erzählt Irene Bracht. In der Nähe von Laufenburg wurde ein Haus gekauft. Der Garten und der Balkon waren die geliebten Refugien der Jubilarin.

Nach dem Tod des Ehemanns holte die Tochter, die zwischenzeitlich in Weil am Rhein lebte, die Mutter zu sich in die Stadt.

Geburtstag wird mit der Familie gefeiert

Seit einem Jahr lebt die Jubilarin im Pflegeheim, wo sie sich wohl fühlt. Gerne nimmt sie am Singen teil. Dies schon vor dem Hintergrund, dass sie früher im Chor mitgesungen hat. Erinnerungen an schöne Reisen nach Italien, für die sie extra in VHS-Kursen die italienische Sprache gelernt hat, sind geblieben.

Regelmäßig wird sie von ihrer Tochter, die dann den Urenkel mitbringt, besucht. Diese Besuche machen Irene Bracht immer viel Freude. Auch das morgige Jubelfest wird mit der Familie gefeiert werden.