Weil am Rhein Als Wahlbeobachterin in den USA

Die Mission in Afghanistan, als sie im Auftrag der Nato, der ISAF (Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe) und zuletzt Eupol (zivile Polizeimission der EU) tätig war und man nie vorhersehen konnte, „was am nächsten Tag passiert“, stuft die vielfältig aktive Frau als gefährlicher ein als die Jahre in der Ukraine, als sie bis Mitte vergangenen Jahres im Rahmen der OSZE-Sonderbeobachtermission stellvertretende Teamleiterin in Kramatorsk, Dnipro, Ivano-Frankivsk und Odessa war. Dabei umfasste ihr Team für die internationale Beobachtermission 130 Mitarbeiter.

Im Rückblick ist Christiane Buck natürlich froh, vor gut einem Jahr ihr Mandat nicht verlängert und die Zelte in der Ukraine abgebrochen zu haben. Zwar gab es im Donbas bereits seit 2014 einen bewaffneten Konflikt mit vielen Toten, doch dass Russland sein Nachbarland in der brutalen Form überfallen würde, dafür habe es damals keine Anzeichen gegeben. Im Rahmen ihrer Mission ist die ehemalige Weilerin, die zweimal im Jahr in ihre Heimatstadt kommt, ihre Eltern und Schwiegereltern besucht und Kontakt zu Freunden aus ihrer Weiler Zeit hält, bis an die Kontaktlinie (heutige Front) gekommen.

Nach elf Jahren Einsatz in Krisenregionen war Christiane Buck froh, ein etwas ruhigeres, jedoch ebenso bewegendes Jahr, überwiegend in Berlin, zu erleben. Da sie seit zehn Jahren Teil des Expertenpools des Zentrums für internationale Friedenseinsätze ist, ist sie nun als Wahlbeobachterin unterwegs. „Das Zentrum trainiert, rekrutiert und entsendet im Auftrag des Auswärtigen Amts regelmäßig deutsche Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter in Wahlbeobachtungseinsätze von OSZE/ODIHR und der EU. Für 57 Länder kann man sich bewerben, um zu beobachten, ob die Wahlprozesse nach internationalen demokratischen Standards ablaufen“, erklärt Christiane Buck und fügt hinzu: „ODIHR ist die Menschenrechtsinstitution der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Warschau.“ So war sie im September und Oktober vergangenen Jahres als Wahlbeobachterin für die Vereinten Nationen im Irak, im Oktober und November für die OSZE/ODIHR in Kirgistan an der Grenze zu China sowie von Februar bis April dieses Jahres als Langzeitwahlbeobachterin in Osttimor, einem Inselstaat in Südostasien. Und die nächste Aufgabe wartet schon.

Treffen mit Kandidaten und Parteivertretern

Christiane Buck wird in diesen Tagen im Auftrag der OSZE in die USA fliegen, um die Zwischenwahlen zu beobachten. In Amerika werden nämlich am 8. November ein neuer Kongress und Teile des Senats gewählt. Ihr Einsatzort ist der Bundesstaat Texas. Gemeinsam mit einem norwegischen Kollegen (es werden immer Zweier-Teams unterschiedlicher Nationalitäten gebildet) wird sie sechs Wochen vor Ort sein. „Das wird spannend“, sagt Christiane Buck und fügt hinzu: „Man muss extrem flexibel sein und auch alles selbst organisieren – von der Unterkunft bis zu den Terminen. Nur ein Mietauto bekommt man gestellt.“

Eine Wahlbeobachtung erfordert eine immense Vorbereitung. Dazu gehören auch Kurse, um die nationalen Wahlgesetze detailliert kennenzulernen. Im Vorfeld einer Wahl gibt es unter anderem Treffen mit Parteienvertretern, Kandidaten und Mitarbeitern der Zivilgesellschaft. Auch müssen Wahlbeobachter, die stets neutral und unabhängig bleiben müssen, Wahlveranstaltungen der Demokraten und Republikaner besuchen. Wählerlisten, Stimmzettel, Wahllokale werden überprüft, um eine rechtmäßige Durchführung im demokratischen Sinn zu gewährleisten.

Am Wahltag selbst wird die Wahl und Wahlhandlung ins kritische Visier genommen, um festzustellen, ob es möglicherweise eine Behinderung oder Beeinflussung irgendwelcher Art gibt, ebenso müssen die Stimmauszählung und die Protokollierung des Wahlergebnisses beobachtet werden. „Durch unsere Berichte und Empfehlungen kann das Vertrauen in den Wahlprozess gestärkt werden“, sagt Christiane Buck, die die Aufgabe einer Wahlbeobachtung als sehr vielschichtig und spannend beschreibt.

Bei archäologischen Ausgrabungen dabei

Ihren Aufenthalt während des Sommers in Tel Aviv in Israel nutzte die ehemalige Weilerin nicht nur, um ihre hebräischen Sprachkenntnisse zu verbessern, sondern auch um zum zweiten Mal an archäologischen Ausgrabungen am See Genezareth teilzunehmen. „Ich wollte früher einmal Archäologie studieren“, sagt die engagierte Frau zu ihrem Hobby.

Wenn die 53-Jährige im November von ihrem Wahlbeobachtungseinsatz aus Amerika zurückkehrt, wird sie neue berufliche Ziele ins Visier nehmen. Auf der Wunschliste stehen Pressesprecherin einer EU-Mission oder bei den Vereinten Nationen. Langeweile kennt Christiane Buck jedenfalls in ihrem bewegten Leben nicht.