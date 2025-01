Weil am Rhein: Alt-Weiler „Adler“ hat einen neuen Pächter

Davon, künftig zwei Hotels zu betreiben, verspricht sich der Gastronom, der auch noch in anderen Bereichen geschäftlich aktiv ist, Synergien beim Personal. Man könne die Angestellten dort einsetzen, wo man sie gerade am meisten brauche, sagt er. Als Köchin hat er Beate Katzenstein gewinnen können, die unter anderem schon im „Reiterstüble“ im Märkt tätig war.

Die „Tanne“ in Fischingen wieder flott gemacht

Bis zu 80 Gäste kann Cavdar in der „Tanne“ beherbergen, die er in den vergangenen Jahren vor allem im Inneren aufwändig instand gesetzt hat. In seinem großen Gastraum veranstaltet er Hochzeiten und Firmenfeiern. Auch Einheimische würden sich immer mehr in seinem Restaurant sehen lassen, freut er sich. Als Geschäftsführer ist er meistens selbst vor Ort.