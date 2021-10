Weil am Rhein „Alte Bären“ tauschen sich aus

Weil am Rhein. Damals, auch an einem Samstag, trafen sich zehn Fußballer und Freunde des FC Friedlingen beim Mundi im Café Maurer an der Zollstraße in Friedlingen, heißt es im Rückblick. Ziel war es, eine Fasnachtsclique zu gründen und an der Weiler Fasnacht teilzunehmen.

Berthold Rosa hatte einen Katalog von einer Kostümfirma aus München dabei. Schnell war ein Kostüm gefunden – und der Name auch. Am 11.11. im Jahr 1971 stellten sich die „Bäre Brummer“ dann schon der Narrenzunft Wiler Zipfel im Gemeindehaus an der Hans-Carossa-Straße vor und waren fortan ein fester Bestandteil der Fasnacht.