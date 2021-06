Weil am Rhein Alternativprogramm für die Senioren

Die Corona-Pandemie machte all dem im vergangenen Sommer einen Strich durch die Rechnung. Da etliche der Senioren das gewohnte Sommer-Vergnügen sehr vermisst haben, habe die Sozialabteilung der Stadtverwaltung keine Mühen gescheut, ein alternatives Programm auf die Beine zu stellen, heißt es. Denn: Auch wenn in diesem Jahr immer noch etliche Einschränkungen bestehen, so sieht die Situation durch die Impfungen und eine massiv gesunkene Inzidenz inzwischen wieder ganz anders aus.

Programmheft kostenlos

Ab Montag, 28. Juni, können die Anmeldehefte samt Anmeldeformularen bei der Sozialabteilung, am Empfang des Rathauses oder bei der Ortsverwaltung Haltingen abgeholt werden. Da die gewohnte Zahl an Gutscheinen, die in den vergangenen Jahren für einzelne Veranstaltungen im Programmheft enthalten waren, in diesem Jahr nicht möglich ist, ist das Programmheft kostenlos. Das Programm ist auch auf der Internetseite der Stadt Weil am Rhein unter www.weil-am-rhein.de/ssa einsehbar, Anmeldungen sind direkt möglich. Die Anmeldungen können aber auch wie bisher in Papierform bei der Sozialabteilung abgegeben oder eingeworfen werden. Anmeldeschluss ist Sonntag, 11. Juli. Wer eine Anmeldebestätigung erhält, kann an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen.