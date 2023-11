Weil am Rhein: Alti Fabriknäschtler in Hochform

Einkaufen in der Fußgängerzone Foto: sc

Dann schenkt ein Taxifahrer einem außerirdischen blauen und einem gelben Männchen Essen und Trinken. Schließlich kommt ein grünes Männchen, hier stellt sich heraus, das ist kein Außerirdischer, sondern ein Polizist. Ob Szenen am Familientisch, bei der der Alterungsprozess von Mann und Frau besprochen wurde, oder Begegnungen in der Fußgängerzone, jeder Sketch kam an und die Zuschauer lachten herzlich. Höhepunkt an jeder Fasnachtseröffnung und vom Publikum erwartet, war jedoch der Tanz der Fabriknäschtler. Im hautengen Trikot, mit einem Blätterrock, zeigten die Männer sich in Höchstform. Kein Wunder, diese Nummer wollten die Besucher noch einmal sehen.

Als Gäste spielten die Guggenmusiken „Wiler Quakdäsche“ und die „Nodehobler“ auf. Die fetzigen Töne begeisterten und kaum einer konnte still sitzen. Auch wurde kräftig mitgesungen.

Letzter Auftritt

Mit seinen 87 Jahren stand ein letztes Mal Zunftmeister Kurt Ruser auf der Bühne und verkündete die Losig. Ruser nahm die Gelegenheit war, sich nach Jahrzehnten aktiver Fasnacht von „seinen Fans“ zu verabschieden. Für den stehenden Applaus vom Publikum und das Präsent der Alti Fabriknäscht Cligge bedankte sich der Altmeister des närrischen Reimes mit einem Lied auf seiner winzig kleinen Mundharmonika.

Tanzmusik mit „Fashion“ rundete den Abend ab. Noch lange wurde getanzt , unterbrochen von kleinen Pausen an der wohl bestückten Bar.