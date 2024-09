Markus Schwenkreis, Organist am Dom in Arlesheim und Binningen, tritt am 20. Oktober auf. Der renommierte Musiker habe auch in der Forschung zur Orgel-Improvisation Bekanntheit erlangt. Er widmet sein Konzert den „beiden großen B“, also Buxtehude und Bach – verbunden mit einer eigenen Improvisation, heißt es. Für den jungen Johann Sebastian Bach muss seine eigenmächtig verlängerte Studienreise zu Dietrich Buxtehude eine musikalische Offenbarung gewesen sein. So wird auch das zweite Konzert Einblicke in Bezüge und Parallelen der beiden Großmeister bieten, heißt es.