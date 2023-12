Weil am Rhein: Am alten Zollhaus wird gearbeitet

Mitarbeitersuche ab dem Frühjahr

Als „Voll-Service-Gastronomie“ bezeichnet Riegger das Konzept des geplanten Restaurants. Vom Frühstücksbüffet ab 8 Uhr morgens bis zum Drink vor der Sperrstunde soll auf zwei Ebenen einschließlich Wintergarten zur Dreiländergalerie hin und großer Terrasse ganztägig Verköstigung geboten werden. Die Karte sei international, von deutscher über asiatische bis hin zu französischer Küche. Die Mitarbeiter arbeiten in zwei Schichten. Auf Personalsuche will Riegger im Frühjahr gehen, etwa drei Monate vor der geplanten Eröffnung. „Das wird eine große Herausforderung“, räumt er ein.

Persönlicher Bezug zur Region

Riegger, der in Lauchringen aufgewachsen ist und dessen Familie ursprünglich aus Kandern stammt, ist das „Alex“ in Weil am Rhein ein ganz persönliches Anliegen. Bisher gibt es solche Häuser mit ihrer besonderen Mischung aus Café, Bar, Bistro und Restaurant nur in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern. Weil am Rhein sei mit seinem Einzugsgebiet ähnlich zu bewerten, teilt der erfahrene Manager mit.