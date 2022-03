Die fahrenden Händler bieten am Freitag, 1. April, wieder ihre Waren auf der Weiler Hauptstraße feil. Aus diesem Anlass ist an diesem Tag die Hauptstraße von der Einmündung Danziger Straße bis zur Einmündung Römerstraße von 6 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt am Freitag weiträumig über die Danziger Straße, Breslauer Straße und Römerstraße. Aus östlicher Richtung (Alt-Weil) ist auf der Hauptstraße ein Anliegerverkehr bis zur Läublinstraße möglich. Für die Bushaltestellen am Berliner Platz sind am Markttag Ersatzhaltestellen an der Ecke Hauptstraße/Danziger Straße eingerichtet, teilt die Stadt mit. Beim Läublinpark befindet sich zudem die Ersatzhaltestelle am Parkeingang Römerstraße. Entsprechende Hinweisschilder werden rechtzeitig an den betroffenen Bushaltestellen angebracht. Foto: Saskia Scherer