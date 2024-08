Weil am Rhein: Am Stau vorbei direkt zur Polizei

Ronny Plaul (rechts) kontrolliert mit seinem Kollegen die Führerscheine der Lasterfahrer. Foto: Jennifer Ningel

Ansonsten versuchen die Beamten immer, die Speditionen zu belangen. Plaul erinnert sich an einen ukrainischen Fahrer, der 320 Euro im Monat bekommen hat, plus 50 Euro Zulage. Diese Zulage sollte laut Spedition für die Hotelkosten reichen. Also schlief der Mann in seinem Laster. „Das erkennt man an der Wäscheleine, die hinter der Kabine angebracht ist“, erklärt Plaul. „Wir haben von dem Unternehmen 3500 Euro Strafe genommen.“ Das Tragische: Der Lasterfahrer hat eine Frau und zwei kleine Kinder, die noch in der Ukraine leben. Weil es dort während der Kontrolle Luftalarm gab, entschuldigte sich der Fahrer, um mit seiner Familie zu telefonieren. Er wollte sicher gehen, dass es ihnen gut geht.

Hand in Hand arbeiten

Während die Polizisten fleißig Strafen aussprechen, beobachtet die Zentrale des Verkehrsdiensts in Weil am Rhein die Lkw-Reihen und die Ampel. Sobald die Ampel grün wird, geben sie ihren Kollegen Bescheid, damit die Einsatzkräfte vor Ort nicht Lasterfahrer rausziehen und bestrafen, die regelkonform gefahren sind. Sind die Brummi-Fahrer aber erst einmal über die Brücke auf Schweizer Seite, haben die Beamten keine Handhabe mehr. Haben die Fahrer sich also falsch eingeordnet, standen auf der schnelleren Transit-Spur und biegen dann auf den Verzoller-Streifen ab, wie öfter zu sehen ist, können die Polizisten an diesem Morgen nur zuschauen, wie die Zufahrt zur Zollanlage blockiert wird.

Denn die großen Kontrollen mit den Schweizer Beamten finden nur zwei,drei Mal im Jahr statt. Dann werden die Fahrer auch an der Zollanlage vorbei über eine kleine Brücke geschickt und müssen über die A 861 zurückfahren.