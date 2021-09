Weil am Rhein Am Wochenende ist Museumszeit

Die Fotos von Karl Abing legen den Fokus auf Menschen in Museen auf der ganzen Welt – oftmals ein kurioses Wechselspiel zwischen Mensch und Objekt. Die Fotoarbeiten des Ehepaars Wißgott porträtieren die Personen „Hinter den Kulissen“, für die das Museum ein Arbeitsort ist. Ergänzt werden die Bilder durch Interviews mit den einzelnen Mitarbeiter wie etwa dem Hausmeister, den Aufsichtskräften, den Archivaren und Kuratorinnen.

Mehr als hundert Kinder haben sich beteiligt

Der letzte Teil der Ausstellung hebt die Bedeutung der Museumspädagogik hervor. Mehr als hundert Kinder aus der Region und aus drei Ländern haben sich an der „Getty Challenge“, also an dem Nachstellen berühmter Kunstwerke, beteiligt. Kopiert wurden Bilder aus allen Epochen und Stilen, von Dürrer über van Gogh, Magritte, Beuys bis hin zu Banksy. Diese Kreationen sind verteilt auf mehrere Räume zu sehen. Ein Teil der Bilder befinden sich zudem vor dem Museum auf dem Lindenplatz.

Eine Hommage an einen Weiler Künstler stellt die Dauerausstellung „h-th. baumann, kunst & design 1950-2010“ dar. Sie befindet sich in einem Seitenanbau und beinhaltet weltberühmte Designklassiker aus Porzellan, Glas und weiteren Materialien des aus Weil stammenden Künstlers.

Im Landwirtschaftmuseum, das in einem Hinterhof neben dem Stapflehus gelegen ist, können Besucher Einblicke in den einst wichtigsten Erwerbszweig der Stadt Weil am Rhein werfen. Bis um die Jahrhundertwende war die Landwirtschaft die Erwerbsgrundlage der Weiler Bevölkerung. Neben Viehzucht und Milchwirtschaft war der Anbau von Obst und Gemüse für die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe sehr einträglich. Das Museum ist in einer über 200 Jahre alten Scheune untergebracht, die den ursprünglichen Dorfcharakter des Altweiler Stadtteils widerspiegelt. Bei der Renovierung der Scheune wurde die für landwirtschaftliche Gebäude typische Aufteilung in Tenne, Futtergang und Stall erhalten, eine Holztreppe führt zu den oberen beiden Tennenböden, die ebenfalls als Ausstellungsraum genutzt werden.

Für den Museumsbesuch gelten die bundesweiten 3G-Regeln, man muss also vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sein. .

Museum Weiler Textilgeschichte: Am Kesselhaus 23, sonntags von 14 bis 18 Uhr

Museum am Lindenplatz & Dauerausstellung „h-th. baumann, kunst & design 1950-2010“, Lindenplatz 1/ Bläsiring, samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr

Landwirtschaftsmuseum, Bläsiring 10, sonntags von 14 bis 18 Uhr

Weitere Infos gibt es im Internet unter: www.museen-weil-am-rhein.de