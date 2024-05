„Hütchen“ werden oft umgefahren

Oliver Gassenmeier vom Regierungspräsidium Freiburg hatte am Dienstag im Gemeinderat das Vorhaben für die Errichtung eine Ampelanlage an der Einmündung auf die B 3 eingebracht. Bisher wird dort der von der Rampe an der B 532 (Römerstraße) her kommende Linksabbiegerverkehr über eine Einfädelspur in die B 3 eingeleitet. Diese ist mittels kleiner Markierungen („Hütchen“) aus Kunststoff zusätzlich markiert. Es handle sich bei dieser Kreuzung um eine Unfallhäufungsstelle, machte Gassenmeier deutlich. Laut aktuell vorliegender Zahlen des RP würde ein Kreisverkehr an dieser Stelle insbesondere zu Spitzenlastzeiten am Vormittag an seine Grenzen stoßen.

Höhere Leistungsfähigkeit bei Ampeln

Auch Nachmittags habe man für die Ampelanlage eine höhere Leistungsfähigkeit berechnet, auch hier wieder insbesondere in Spitzenlastzeiten. Nicht zuletzt sei der Bau eines Kreisverkehrs deutlich teurer, gab der Vertreter des Straßenbauamts zu bedenken. Wegen des Baus der Dreiländergalerie war das RP bei seinen bisherigen Berechnungen von steigenden Verkehrszahlen auf dieser Strecke ausgegangen. Um zu sehen, ob das auch wirklich so ist, soll noch vor den Sommerferien eine Verkehrszählung stattfinden. Irmgard Lorenz (Grüne) gab hinsichtlich dessen zu bedenken, dass die Sommerferien in der Schweiz, aus der viele Autofahrer kommen, bereits Ende Juni beginnen.