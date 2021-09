Im Anschluss an eine sogenannte Rave-Party, die in der Nacht auf Samstag in einer Unterführung des ehemaligen Schlaufengleises des Rangierbahnhofs Weil am Rhein-Haltingen stattfand, soll es zu einem Sexualdelikt an einer 18-jährigen Frau gekommen sein, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte.